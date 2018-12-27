تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي بقريتين في إدفو .. صور

شن اليوم مركز إدفو حملة إزالة فورية مكبرة أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 1110م2 وذلك بنطاق قريتى الطوناب ووادى عبادى بإدفو .



أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو أن حملة الإزالة الفورية شملت تنفيذ 3 قرارات إزالة بمساحة 685م2 بمنطقة أم شلباية التابعة للوحدة المحلية لقرية الطوناب عبارة عن أسوار بإرتفاع 3م ، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ على أرض تابعة للتنمية الريفية بمساحة 425م2 بناحية وادى عبادى 1و2 التابعة للوحدة المحلية لقرية وادى عبادى .



وأشار إلى أنه بناء على تعليمات محافظ اسوان جار استمرار حملات الإزالة الفورية للتعديات القائمة على أملاك الدولة بنطاق المركز دون انتظار الدراسات الأمنية حيث تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ سلسلة من حملات الإزالة الفورية بالتنسيق بين رئيس الوحدة المحلية ورؤساء القرى وتحت غطاء أمنى من القوات الأمنية بقيادة مأمور مركز إدفو .