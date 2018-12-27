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أخبار البلد

المحامين توضح حقيقة تحويل دفاع خريجي التعليم المفتوح للتحقيق

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
حمادة خطاب

نفت نقابة المحامين، إحالة المحامي مصطفى شعبان للتحقيق بسبب وكالته عن خريجي التعليم المفتوح، حسبما زعم عبر صفحته على "فيسبوك".

وشدد مصدر بالإدارة القانونية للنقابة في تصريح له اليوم الخميس، أن اسم المذكور لم يرد ضمن صحيفة الدعوى رقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم، والمقامة من خريجي التعليم المفتوح ضد النقيب العام سامح عاشور، بصفته وكيلا عنهم.

وأوضح المصدر أن سبب إحالة المحامي المذكور للتحقيق، لسماع أقواله فيما ورد من شكاوى مقدمة ضده من عدد من الأساتذة المحامين، وهم إيمان حسن سليم، ومينا جوزيف إسحاق، وحسام عادل سيد، وأحمد علي سعيد، وضياء السيد الوكيل، إيهاب وهبه محمد مصطفى.

وأضاف، أن شكاوى المحامين المذكورين ضد "شعبان" تتعلق بالتشهير بهم ونشر أخبار كاذبة عنهم واستخدام عبارات السب والإهانة في حقهم، مما يترتب عليه الإساءة لسمعتهم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار مصدر بالإدارة القانونية للنقابة، إلى أنها استدعته للتحقيق معه بجلسة اليوم الموافق 27 ديسمبر، في أحدى تلك الشكاوى، ومثل أمامها ونفى خلال الجلسة تابعية صفحة "فيسبوك" المنسوبة له، مردفا أن الإدارة سترسل له طلب استدعاء للتحقيق معه في باقي الشكاوى المقدمة ضده لاحقا، ومواجهته بما هو منسوب إليه، ويعقب ذلك إصدارها للقرار النهائي بشأن تلك الشكاوى.

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