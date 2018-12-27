مبادرة لتجميل مدينة الفرافرة بالوادي الجديد

أعلن المهندس عبد الحكم الجبالي، رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن تدشين مبادرة (الفرافرة جميلة)، وذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتجميل وتطوير قرى ومدن المركز.



وأوضح "الجبالى" في بيان له أن المبادرة تهدف إلى الاهتمام بأعمال التشجير والإنارة ورفع كفاءة كافة المرافق وحصر إحتياجات القرى والمدن.



مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال المبادرة بقرية علي بن ابي طالب تمهيدًا لتعميمها علي باقي القري والمدن لاختيار أفضل قرية وأفضل رئيس قرية وفقا للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

