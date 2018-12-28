برلمانية:الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة للتنمية

أوضحت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية قضية رئيسية يجب مواجهتها بكل قوة من قبل كافة مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية إضافة إلى المؤسسات الدينية لأن من أهم المعتقدات الراسخة تنظيم الأسرة يخالف الشريعة.



وأوضحت شاكر خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الزيادة السكانية تهدد الطفل والأسرة والمجتمع، مؤضحه أن الطفل أو الطفلين يتلقون رعاية متكاملة أفضل من الرعاية التى يتلقاها أطفال عدة في نفس الاسرة.



وتابعت:" الاسرة التى ترعى طفل واحد أو طفلين ايضا لا ترهق فى مستلزمات الحياة مثلما ترهق الأسرة التى بها عدد كبير من الأطفال، أما بالنسبة للمجتمع فيتأثر بالزيادة السكانية من جوانب عدة أهمها التهام مجهودات التنمية التى تقيمها الدولة".



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد انتقد ثقافة الإنجاب لدى المواطنين، وذلك خلال الاستماع لفيلم تسجيلي عن سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، حيث ظهرت سيدة تقول إن لديها 6 أبناء.





