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مرأة

20 لوك مناسبا للامتحانات..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
رنا عصمت
مع اقتراب موعد الامتحانات تحتاج الفتيات إلى إرتداء ستايل بسيط وسريع.

يمكنكِ إرتداء السويتر التريكو "قطعة أساسية في خزانة ملابس كل فتاة في الشتاء"، ولكن كثيرا ما تميل إطلالتنا به إلى الملل والرتابة خاصة مع اختيار ألوان داكنة أو تصاميم وموديلات تقليدية.

لذلك نعرض لكِ بعض اللوكات التي تساعدك في اختيار الستايل الخاص بكِ للذهاب الى الامتحان.
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور
20 لوك مناسبا للامتحانات..صور

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