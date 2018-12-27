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أخبار العالم

عبدالله بن زايد يطرح تساؤلا بشأن زيادة تسجيل اللاعبين الأجانب في الإمارات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
شادي عبدالله
طرح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد سؤالا بشأن زيادة تسجيل الأجانب في الدوري الإماراتي على غرار الدوري السعودي.

وكتب الوزير عبر حسابه بموقع تويتر: "ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الأجانب"، وذلك ردا على سؤال ينص على "بعد تألق الأجانب في العالمية، الله يعين اللجنة الفنية لنادي العين ومدربه وزوران على اختيار الـ4 أجانب للدوري.. من تختار؟".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب الذين يحق لأندية دوري المحترفين السعودي تسجيلهم إلى 8 لاعبين أجانب على أن يحق لكل نادٍ من أندية الدوري السعودي للمحترفين إشراك 7 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة.

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