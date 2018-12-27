محظورات حقوق القاهرة للطلاب أثناء الامتحانات

أكد طارق نصيح رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إعلان الكلية عددا من المحظورات أثناء أداء الطلاب للامتحانات.



وأوضح نصيح في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن من المحظورات التي تم إعلانها، حظر دخول الهواتف المحمولة لقاعة الامتحان سواء كان الهاتف مغلقا أم لا.



وتابع أن الكلية منحت المراقب حق نقل الطالب من مكان جلوسه لمكان آخر إذا تطلب الأمر وعلى الطالب تنفيذ ذلك بدون مناقشة.



وأضاف أنه غير مسموح للطالب بالخروج إلا بعد مرور منتصف الوقت، مؤكدا عدم السماح بالعودة مرة أخرى في حالة خروج الطالب من القاعة.



وأشار نصيح إلى تشديد الكلية في عدم السماح للطالب بدخول الامتحان بعد الوقت المحدد مع ضرورة التواجد بقاعة الامتحان قبل البدء بربع ساعة علي الأقل.



وذكر أن تلك المحظورات أعلنتها الكلية من خلال إعلان على جدران اللجان، ويأتي ذلك بجانب المحظورات البديهية الخاصة بالمذكرات والكتب الدراسية وغيرها.