حصاد الطيران المدني 2018: مشاركات دولية ناجحة.. ترتيبات داخلية تدفع عجلة الاقتصاد.. خطة عاجلة لمجابهة التحديات.. إعادة ترتيب أولويات الاستثمار.. واستراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع

خطة عاجلة لمجابهة التحديات التى تواجه قطاع الطيران



- إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران ودمج بعض الشركات من خلال الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجال التنظيم والادارة لاعداد برنامج اعادة الهيكلة وذلك من أجل تعظيم العائد وترشيد الانفاق وتعزير قدرات الشركة التنافسية على مستوى سوق الطيران العالمى.

- تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه ظاهرة تكدس الركاب والمودعين والمستقبلين فى أوقات الذروة أمام مطار القاهرة حيث، حيث تم الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة أمام صالتى السفر، الوصول لاستيعاب المودعين والمستقبلين من خلال تزويد تلك المساحات بأماكن الانتظار ووسائل ترفيهية وشاشات عرض الرحلات، مع رفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل .

- تنفيذ توسعة لكامل ساحات الانتظار لاستيعاب كافة الكثافات المرورية .



خطط مستقبلية واستراتيجيات للنهوض بالقطــاع :



- تعزيز قدرات وتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحى وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية والتأمين للسادة الركاب ومستقبليهم.

- الاستمرار فى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران مع وضع خطة مستقبلية لزيادة الأسطول .

- تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات لتحقيق السيطرة المتكاملة على المجال الجوى.

- تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

- دراسة دمج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب بهدف تأهيل الطلبة لسوق العمل، وكذا السعى نحو خلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية.

- تحديث وتطوير أِسلوب العمل بشركة سمارت وأساليب التسويق للتعريف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى ودعم التعاون مع وزارة الكهرباء فى مجال غسيل أبراج الكهرباء وكذلك تطوير أساليب التدريب العملى لخلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية.



- زيادة قدرات شركة سياف للتأجير التمويلى التابعة للوزارة والتوسع فى نظم تأجير الطائرات ليشمل إلى جانب التأجير التشغيلي والتمويلي نظام التأجير الشامل ، مع تعزيز الخطط المستقبلية والتى تستهدف زيادة الأسطول للتوسع فى السوق الأوروبية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وتحديث المعدات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يحقق قيمة مضافة للناتج القومى.

- تطوير وصيانة نادى ايروسبورت فرع ( أ ) واستكمال الاعمال الانشائية لفرع ( ب ) وسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة واستكمال كافة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية بما يحقق الاستفادة للعاملين الأعضاء وأسرهم .



- تشكيل لجنة وضع منظومة طبية متكاملة تضمن تقديم التأمين الطبي لجميع العاملين بالقطاع وأسرهم وكذا دراسة انشاء مدينة طبية تليق بقطاع الطيران على أحدث معايير الجودة العالمية، لاستيعاب أعداد المترددين على المستشفى والعيادات الخارجية ، التوجيه بدراسة تطوير مستشفي مصر للطيران من خلال زيادة التجهيزات والمعدات وكذا الخبرات الطبية المختلفة فى جميع التخصصات بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية فى جميع المجالات، والتطوير الهندسي الكامل لمبنى المستشفى وبما يليق لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم.



مشاركات وفعاليات وزارة الطيران المدنى:



تنظيم فعاليات الندوة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات وحصول أكاديمية مصر للطيران للتدريب على شهادة اعتماد الايكاو فى مجال التدريب على أمن الطيران حيث استضافت وزارة الطيران المدنى فعاليات الندوة الاقليمية بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولى " الايكاو ICAO " تحت عنوان (امن الطيران والتسهيلات).



وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها متابعة تنفيذ (خارطة الطريق) والتي تم اعتمادها خلال المؤتمر الإقليمى لأمن الطيران الذى استضافته جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ ، وآخر التطورات فى مجال أمن الطيران ومتابعة تطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران ((GASEP .



شاركت وزارة الطيران المدنى في فعاليات الملتقي العربي الدولي للسياحة والسفر "ATM"بمدينة دبي، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعي السياحة والطيران ، وجذب المستثمرين وكذا العمل علي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وخاصة الي مناطق الجذب السياحية، بتواجد عدد كبير من شركات السياحة العالمية.



كما شاركت وزارة الطيران ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في لجنة وضع الخطة الاستراتيجية 2030 للمنظمة العالمية للارصاد الجوية WMO حيث قامت اللجنة بوضع الخطة الاستراتيجية 2030 للمنظمة .



استضافت مصر الدورة الـ10 للمؤتمر والمعرض العالمي للطيران الإنساني الذى نظمه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الطيران الإنسانى واستخدام التقنيات الحديثة لوصول الخدمات الجوية الإنسانية إلى المناطق النائية والمتضررة ، كما ناقش المؤتمر المبادرات الجديدة المطروحة بشأن مستقبل السلامة الجوية لتحسين كفاءة العمليات الجوية الإنسانية.



انعقاد الجمعية العمومية للإتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية (FAI) فى دورته الـ 112 بمدينة الأقصر فى أكتوبر الماضى، وذلك بعد مرور أكثر من 85 عامًا منذ استضافة مصر لهذا الاجتماع وتنظيمها لأول رالى عالمى للطيران عام 1933.

استضافت الوزارة الاجتماع السابع لمنطقة الشرق الأوسط الـــCAPSCA، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).



شاركت الوزارة بوفد رفيع المستوى ترأسه الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري نيابة عن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى المؤتمر الثانى رفيع المستوى لأمن الطيران فى مدينة مونتريال بكندا، لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الإقليمية لأمن الطيران ، الخاصة بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط بحضور وزراء ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدنى على مستوى العالم.



استضافت وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ورشة العمل تحت عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية وآثارها علي قطاعات الطيران المدني و الصحة العامة " وذلك بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ ، ناقشت الورشة عددا من القضايا الهامة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات.



تم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى المصرى والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA للتعاون فى مجالات السلامة والتدريب وتبادل المعلومات.



وشاركت وزارة الطيران المدني وشركاتها بدور فعال فى نجاح تنظيم الكثير من المؤتمرات وتقديم كافة التسهيلات والدعم لها ومنها:



- الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية والذى أقيم خلال الفترة 5-9 أغسطس 2018 بمدينة شرم الشيخ.

- المؤتمر العالمى العاشر Global Humanitarian Aviation والذى أقيم خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

- منتدى شباب العالم في دورته الثانية والذى أقيم خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقامت وزارة الطيران وشركاتها التابعة بعمل الدعاية اللازمة للمنتدى على طائرات مصر للطيران ومطاري القاهرة وشرم الشيخ وتقديم كافة التسهيلات لضيوف المنتدى.



- مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى أقيم خلال الفترة من 13-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

- معرض السلاح (EDEX-2018) خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2018 بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية.



- منتدى إفريقيا 2018 والذى أقيم خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

- مؤتمر " مصر تستطيع بالتعليم " والذى أقيم خلال الفترة من 16-19 ديسمبر 2018 بمدينة الغردقة.



شهادات واعتمادات:



- وزارة الطيران المدنى أول وزارة تحصل على شهادة «الأيزو 9001/2015» فى مجال الجودة لكل من الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين والإدارة المركزية للجودة والبيئة بالإضافة إلى الإدارة العامة للتدريب، وتعد شهادة الأيزو 9001/2015 من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي كما تساعد الوزارة على القيام بعمليات المراجعة الدورية الداخلية للنظام المطبق بها وذلك للوصول الى أعلى المستويات العالمية فضلا عن تثبيت مستوى الجودة وتطويرها بصفة مستمرة.



فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني ( ACAC) خلال الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة الذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط ، وقد فازت مصر بالعضوية في جميع اللجان الفنية التابعة للهيئة العربية، وهي (النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة).





عام انقضى وآخر مُقبل، ويواصل قطار العمل داخل وزارة الطيران المدني تقدمه دون انقطاع، مقتنصًا من فوق كل طريق يسلكه، إنجازا جديدا يسجل في تاريخ قائده، ويضاف إلى القطاع ويمحو تحديا كان يواجهه.بدأ العام الجاري، مع تولى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني حقيبة الوزارة، وقد أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع، حيث وضع خطة تطوير شاملة تضم جميع القطاعات للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، يتم تنفيذ تلك الخطة على مرحلتين، المرحلة الأولى هي المرحلة العاجلة والحتمية والتي تطلب تنفيذها اتخاذ إجراءات فورية للنهوض بمستوى القطــاع بدءًا بالفرد مرورًا بالمعدة والمنشأة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجميع المطارات المصرية، أما المرحلة الثانية فتضمنت الإجراءات المستقبلية من خلال وضع خطط طويلة المدى والتي يستغرق تنفيذها وقتًا أطول لتحقيق أهدافها والتي ستظهر تباعا وتؤتي بثمارها بمرور الوقت مما يحقق طفرة كبيرة بقطاع الطيران المدني المصرى.تمثلت في وضع خطة عاجلة لمجابهة التحديات التى تواجه قطاع الطيران ومن أهمها، زيادة النفقات حيث تم اتخاذ الإجراءات التى تضمن ترشيد الإنفاق وهى كالآتى :- ترشيد الإنفاق على بند المصروفات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات للشركات القابضة والشركات التابعة (نسبة 50%) .- إيقاف كافة أوجه الإنفاق على الندوات والمؤتمرات والاحتفالات إلا في الحالات الضرورية والتي تعود بالنفع على قطاع الطيران المدنى .- إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية لتطوير المطارات وأسطول النقل الجوى بما يحقق أهداف قطاع الطيران المدنى على المدى القصير وحل المشاكل والمصاعب الحالية .- تشجيع التعاون بين كافة الشركات التابعة لتوحيد إجراءات الشراء للاحتياجات المتشابهة بما يحقق الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار .- زيادة الإيرادات من خلال رفع قيمة الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات التابعة للتناسب مع تكلفة تأدية الخدمة .- ترشيد أعداد العاملين بالمكاتب الخارجية لمصر للطيران بما لا يؤثر على جودة الخدمة، وجار التعاقد مع شركة استشارية عالمية وذلك لوضع مقترح لإعادة هيكلة المكاتب الخارجية حسب النظم العالمية المتعارف عليها .