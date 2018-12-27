حليمة بولند تتألق في أحدث جلسة تصوير كلاسيكية

خضعت الإعلامية حليمة بولند لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "حليمة" خلال الصور باطلالة كلاسيكية نالت الصور إعجاب الجمهور.



وتحرص حليمة بولند دائما على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة، وتظهر بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على تنسيق تسريحات الشعر وألوان المكياج المتناسقة مع كل إطلالة، كما تهتم بارتداء الإكسسوارات التى تكمل أناقتها.