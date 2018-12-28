في 5 دقائق.. الليمون وزيت اللوز سر توحيد نضارة البشرة

هناك الكثير من المواد الطبيعية المتواجدة في مطبخك، التي تمنحك ما تبحثين عنها، كـ اللوز والليمون، اللذين يمتازان بخصائص مذهلة تساعد على تفتيح البشرة وحيويتها



وتقدم خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، ماسك الليمون وزيت اللوز ليحمي البشرة من أشعة الشمس.



خلطات طبيعية بزيت اللوز والليمون مع الحليب:



المكونات:

- ملعقة صغيرة زيت لوز

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة حليب



طريقة التحضير:

اشطفي بشرتك جيدا قبل الماسك.



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك بالتساوي، بفرشاة الماسك، لأن الخليط سيكون سائلا جدا ويحتاج للتوزيع جيدا.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف و تمتصه البشرة بعمق.



اغسلي وجهك بالماء، وكرري الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.