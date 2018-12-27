بالأرقام.. 14 مليون وحدة سكنية مغلقة.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب الإيجار القديم.. نائب المضارين: القانون غير دستوري.. ورئيس المعماريين يرصد تطوره منذ 1921

عمرو حجازي:

السيسي أول رئيس يتحدث عن مشكلة الإيجارات القديمة بجرأة

نائب المضارين من الإيجارات القديمة:

3 ملايين وحدة مغلقة.. والقانون غير دستوري

رئيس جمعية المعماريين المصريين يرصد تطور قوانين الإيجارات منذ عام 1921

خبير:

قانون الإيجار القديم يفوت على الدولة 11 مليار جنيه ضريبة عقارية



بعد إشارة الرئيس السيسي لأزمة الإيجارات القديمة خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير في منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، استطلع صدى البلد، آراء الخبراء حول أسباب المشكلة وطرق الحلول المطروحة بما يحفظ على سكان الإيجارات القديمة حقهم في السكن.



اعتبر عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشكلة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والتجارية لفتة غير مسبوقة من رئيس تعود على مواجهة الأزمات والإصلاح، موضحا أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب إرادة سياسية كما حدث في مشكلة إيجار الأراضي الزراعية.



وقال "حجازي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الرئيس السيسي قادر على حل المشكلة إذا تبنت الدولة منهجا لحل المشكلة تتمثل في فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يقر القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب رفع أسعار الإيجارات بما يتناسب مع سعر السوق حسب المكان والزمان.



وأضاف: "إذا استطاع المستأجر سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي تتناسب مع سعر السوق يستمر بقاؤه في الوحدة، أما إذا لم يستطع سداد القيمة الإيجارية الجديدة عليه ترك الوحدة والبحث عن مكان يتناسب مع حجم دخله.



قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن قانون الإيجار القديم به عوار كبير يتمثل في رهن الوحدة المستأجرة بحياة المستأجر وحياة أولاده؛ ما يخلق مشاكل بين المواطنين، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل القوانين هي تنظيم الحقوق بين المواطنين، ولكن قانون الإيجار القديم يختلق المشاكل.



وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة لـ"صدى البلد"، أن قانون الإيجار القديم يخالف الدستور في حماية الملكية الخاصة، بسبب غياب إرادة المالك على العين؛ في ظل وجود مستأجر طوال حياته وحياة أبنائه.



وتابع: أن قانون الإيجار القديم فوت على الدولة تحصيل ضريبتين هما: ضريبة الدخل، والضريبة العقارية؛ بسبب إعفاء القانون العقارات المستأجرة إيجار قديم من الضريبة العقارية.



فيما رصد المعماري استشاري سيف الله سامي أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين، مراحل تطور قانون الإيجارات في مصر، لافتا إلى أن المشكلة الحالية تتمثل فى وجود 4 قوانين منظمة للإيجارات في مصر غير مصنفة لأحد أطراف المنظومة الإيجارية.



وأوضح لـ صدى البلد، أن الدولة تتدخل في تحديد سعر القيمة الإيجارية منذ عام 1921 بسبب احتكار فئة محدد العقار في مصر ورفع سعر الإيجارات.. لافتا إلى أنه تم تحرير السعر وفقا للعرض والطلب عام 1925، بعد إقرار حرية الملكية وحماية الملكية الخاصة في دستور عام 1923.



وأضاف أبو النجا في تصريحات لـ صدى البلد، أن الدولة تدخلت مرات أخرى عام 1958 وخفضت الإيجارات بالقانون بنسبة 35% من أصل الإيجار بعد حرب 1956، حتى إصدار قانون تحديد القيمة الإيجارية في الستينيات.. من خلال لجان من الأحياء والمحليات تنزل المدن وتحدد القيمة الإيجارية وفقا لقيمة الاستثمار والأرض وسعر الفائدة.



واستطرد، أنه تم إصدار القانون رقم 49 لسنة 77، قانون 49 لسنة 77 بأن يكون معامل الاستثمار 7% بالإضافة إلى 3% صيانة آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة، حتى إصدار قانون الإيجار الجديد عام 1996 الذي أقر تحرير العقود وفقا لسعر السوق.



وأكد أن مشكلة الإيجارات القديمة تتمثل في وجود 4 قوانين تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة الإيجارية، الدولة، المؤجر، المستأجر، العقار، بعضها بقانون الإيجار القديم وآخر باتحاد الشاغلين واخر بالقانون الجديد.



فيما قال الاستشاري المعماري سيف الله سامي أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين، إن الدولة تفوت على خزانتها نحو 11 مليار جنيه حصيلة ضرائب متوقعة بعد تحرير العقود الإيجارية القديمة وفقا لسعر السوق.



وأضاف أبو النجا في تصريحات لـ صدى البلد، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد نحو 14 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. منها: 4.6 مليون وحدة مشطبة ومغلقة و4.6 مليون أخرى نصف تشطيب و4.6 مليون هيكل خرساني، لافتا إلى أن جملة الوحدات المؤجرة بعقود قديمة منذ عام 1921 حتى الان تبلغ 3 ملايين وحدة.



تابع، أنه من أصل 3 ملايين عقد إيجار قديم لوحدات حالية نحو 1.3 مليون وحدة مشغولة سكنيا فعلا، أما باقي الوحدات تحول إلى نشاط تجاري أو مغلق ومورث.



وأشار إلى وجود 74 ألف قضية منظورة أمام المحاكم بسبب مشاكل الإيجار القديم، الذي يعدد المشاكل للمالك والمستأجر والعقار بين مستأجر تجاري يربح ملايين ويدفع إيجار جنيهات أو مستأجر يمتلك وحدات سكنية أخرى ولا يريد أن يترك الوحدة والعقار نفسه الذي لا تتم صيانته ويعرض ساكنيه إلى الخطر.



وأشار إلى ان الحل يتمثل في رفع القيمة الإيجارية من خلال حساب معامل الاستثمار هو القيمة الربحية في البنك ولتثبت عند حدود 7% بالإضافة إلى 3% صيانة بحيث يكون الحساب تراكميا، على أن تتولى الدولة تحصيل الضريبة من العقارات التي تم تعديل أسعارها وفقا للقيمة الجديدة وسداد فارق سعر الإيجار لغير القادرين من أصحاب العقود القديمة والذين لن يتعدوا 250 ألف ساكن مقابل المليارات التي ستدخل خزينة الدولة من تعديل الأسعار.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استنكر تأجير المحلات بعقود قديمة وأرقام قليلة قائلًا: "بلاقي محلات متأجرة من 20 سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، ويكون ما بيسددوش، وبيخشوا معايا في منازعة، وقضية.. قضية إيه بقى؟ ده حتى ميرضيش ربنا أنت تاخد وتكبر والغلابة تضيع؟! ده التزام".