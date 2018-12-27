موجة من الطقس السيئ تضرب المحافظات.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وإغلاق الموانئ .. والأجهزة التنفيذية وشركات الكهرباء ترفع حالة الطوارئ

أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه

انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم غلق البوغاز

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ بالمنوفية

جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار

رياح وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء



شهدت عدد من محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ اليوم الخميس ، صاحبها رياح باردة شديدة وسقوط أمطار.



وشهدت شوارع وميادين الغربية اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ما تسبب في تجمع مياه الأمطار في الشوارع وعددًا من الطرق الرئيسة الأمر الذي تسبب فى إرباك الحياة المعيشية.



كما رفعت غرفة عمليات ديوان المحافظة، حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن وتم تجهيز سيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب لرفع مياه الأمطار.



كما أعطى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء المدن بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بنزح المياه من الشوارع وتسليك البالوعات وإزالة العوائق أمام السيارات المارة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.



كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة.



وفي سياق متصل قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع تسير بشكل طبيعي رغم إغلاق الميناء، حيث بلغت سرعة الرياح 25 عقدة، ووصل ارتفاع الموج 4.5 متر.



وأضاف "الغندور" في تصريح له اليوم، أن عدد السفن المتواجدة حاليًا بالميناء 141 سفينة تراكي علي الأرصفة منها 39 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي منتظر دخولة بعد فتح البوغاز 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 10 سفن، هذا ويجري تفريغ ثلاث عبارات قادمة من اليونان علي متنها 2320 سيارة ماركات مختلفه.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة بالميناء بتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن نتيجة سوء الأحوال الجومائية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء ، نظرا لسوء الأـحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار والضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة.



وأصدر اللواء بحرى ايمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بإيقاف جميع الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وضرورة متابعة الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



وفي المنوفية ، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة عن رفع حالة الطوارئ القصوى بالشركة وجميع فروعها على مستوى المحافظة، وذلك بسرعة تواجد فرق الطوارئ بالشوارع لمواجهة الأمطار ورفع المياه في أسرع وقت لعدم إعاقة حركة المواطنين.



وأكد مسؤولو الشركة عن تشكيل فرق طوارئ في جميع المراكز والأفرع الخاصة بالشركة للتحرك سريعا لأي مكان تعيق فيه الأمطار حركة المواطنين لشفط المياه وتسيير حركة المرور.



وشهدت محافظة شمال سيناء، هبوب رياح وانخفاض في درجات الحرارة وسط توقعات بهطول أمطار.



واتخذت المحافظة عدة تدابير لتلافي مخاطر سوء الأحوال الجوية والتي تتسبب في قطع التيار الكهربي عن عدد من الأحياء والقرى وتراكم الكثبان الرملية علي الطرق السريعة والفرعية والتي تعد موجة انذار مع بداية شتاء هذا العام.



كما تبذل مجالس المدن بمطروح جهودًا كبرى، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية.



وبحسب بيان، الخميس، تقوم سيارات الشركة ومجلس المدينة بسحب تجمعات المياه بعدة مناطق بعد أن شهدت مدن المحافظة أمس سقوط أمطار غزيرة خاصة بمدن السلوم وبراني والنجيلة ومرسي مطروح، في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي بها.



وقام رؤساء المدن بالإشراف والمتابعة لعمليات رفع مياه الأمطار بالشوارع والطرق خاصة الطرق الدولية مطروح إسكندرية الساحلى ومطروح السلوم.