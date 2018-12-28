جبال سانت كاترين بأرض الفيروز تأخذك إلى عالم آخر بمشاهدها الفريدة..سياح العالم يتهافتون لزيارتها..ومطالب بفتح سياحة تسلق الجبال بالمنطقة رسميا.. صور

القمم البيضاء تغطي جبال سانت كاترين

شروق وغروب الشمس في أحضان السحب أعلى القمم في مشهد فريد





أهالي المدينة :

نطالب السياحة باستغلالها في سياحة المغامرين وهواة تسلق الجبال

تجذب السياح الأغنياء من حول العالم والمغامرين الذين يروجون للسياحة بمصر













جذبت عشاق وهواة تسلق الجبال الشاهقة واستهوت المغامرين ومتسلقي الجبال من شتى بلاد العالم، تلك القمم البيضاء التي تغطيها الثلوج في فصل الشتاء لتحولها إلى قطعة فنية من الجمال وسط أرض الفيروز، إنها جبال سانت كاترين.





يصعد المغامرون ليشاهدوا الثلوج وهي تداعب الحدائق والمزارع المليئة بالأعشاب الطبية والعطرية النادرة، في مشهد جمالي فريد لا مثيل له على تلك الجبال الغنية وخاصة جبل موسى وسانت كاترين وجبل عباس والوديان الجبلية المحيطة بها.





وبدأت رياضة تسلق الجبال بسانت كاترين منذ فترة طويلة من هواة تسلق الجبال وبعض المحترفين من السياح الذين يقدمون لسانت كاترين للاستمتاع بجبالها.





ويمكن للمتسلقين مشاهدة شروق وغروب الشمس في أحضان السحب ، في مشهد فريد يأخذك إلى عالم من الخيال ،كما يمكن مشاهدة خليجي العقبة والسويس من الأعلى.





يقول حميد أبو غلبة أحد أبناء سانت كاترين: إن تسلق الجبال لم تنظم بشكل رسمى بسانت كاترين ومعظمها يقوم بها الهواة، مطالبا وزارة السياحة باستغلال إمكانيات وجبال سانت كاترين فى سياحة المغامرين وهواة تسلق الجبال.





وأضاف كمال كامل الخبير في سياحة السفاري أن جبال سانت كاترين من الجبال المعروفة عالميا وتحظى باهتمام وعشاق تسلق الجبال مطالبا بفتح سياحة تسلق الجبال وتنظيم مسابقات لتلك الرياضة والترويج لتلك السياحة التى لها متابعين من كل دول العالم.





وطالب الشيخ موسى ابو الهيم رئيس جمعية الأدلة البدوية بفتح سياحة السفاري وتسلق الجبال بشكل موسع، مشيرا إلى أن سياحة تسلق الجبال تجذب السياح الأغنياء من حول العالم والمغامرين الذين يروجون للسياحة بمصر.





جبل كاترين أو جبل القديسة كاترينا أو جبل طور سيناء يقع في محافظة جنوب سيناء ، ويعتبر من أعلى الجبال في سيناء ويبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح البحر.



