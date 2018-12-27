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تعليم

مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن تصنيف شنغهاي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
همت الحسينى
عقد اليوم الخميس، مجلس جامعة المنصورة، جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.

واستعرض الدكتور أشرف سويلم تقريرا عن أهم التصنيفات العالمية للجامعات موضحا ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية خلال السنوات الماضية وترتيب الجامعة خلال تصنيف شنغهاى لعام 2018 والذى يعد أول مرة تدخل فيه جامعة المنصورة ما يدل على تطور الجامعة وتقدمها فى التصنيفات العالمية.

كما قدم رئيس الجامعة خلال الاجتماع التهنئة لجموع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب نظرا لتميز الجامعة فى أربعة مجالات خلال نتائج تصنيف شنغهاى لعام 2018، واحتلت الجامعة مكانة متميزة ضمن 500 جامعة على مستوى العالم وتصدرت خلال التصنيف المركز الأول على 7 جامعات مصرية شملها التصنيف فى مجال الطب البيطرى في الترتيب 101-150 على مستوى العالم كما احتلت مكانة متقدمة فى مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم أن جامعة المنصورة متميزة عمليا وبحثيا ومجتمعيا وتعد منارة العلم فى جامعات الدلتا، وما حققته الجامعة فى هذا التصنيف خير دليل على التفوق والتميز لأعضاء هيئة التدريس وطلابها والبحث العلمى المتميز الذى يعمل على حل مشكلات مجتمعية كما تتميز الجامعة بقطاعها الطبى الذى يقدم خدماته الى 5 محافظات فى الدلتا.
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن تصنيف شنغهاي
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن تصنيف شنغهاي
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن تصنيف شنغهاي
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن تصنيف شنغهاي

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