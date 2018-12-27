رفع 437 حالة إشغال وإعلانات مخالفة بشوارع بني سويف

نفذًت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة مكبرة على مدار يومين لرفع الإشغالات شملت العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، واستخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والإشغالات.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الإشغالات على مستوى المدن السبع، لإعادة الشكل الحضارى والجمالي للميادين والشوارع الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



و أسفرت هذه الحملة عن إزالة 354 حالة إشغال متنوعة شملت إزالة 64 حالة تعد إشغال طريق، و50 تندة مخالفة، 39 يافطة مخالفة ، 8 أكشاك مخالفة، 56 تعد على الأرصفة، وغيرها،وذلك بشوارع عبد السلام عارف،وعزبة التحرير، ومساكن حوض الدلالة بجوار نقطة الغمراوي امتداد شارع بني هارون ،بالإضافة إلى رفع 83 إعلان مخالف أعلى كبارى السادات،والنيل، وعلى طريق الحمرايا،وطريق الفيوم القديم بواقع 23 إعلان حديدي ،و35 لافتة قماش ، و25 إعلان صغير.