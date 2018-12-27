مجلس جامعة المنصورة يوافق على ترشيحات جوائز الدولة وأكاديمية البحث العلمي

استعرض مجلس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، ترشيحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لجوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.



فيما وافق المجلس على ترشيح الدكتور السيد أحمد عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق لنيل جوائز الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية لعام 2019.



كما تم الموافقة على ترشيحات جوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للعام 2018 وهى جائزة النيل فى فرع العلوم الأساسية تم ترشيح الدكتور محمود الباز يونس الأستاذ المتفرغ بقسم النبات بكلية العلوم وجائزة الرواد فى فرع العلوم الهندسية تم ترشيح الدكتور السيد محمد عبد الرسول الأستاذ المتفرغ بقسم الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة.



أما جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الطبية تم ترشيح الدكتور محمد عادل ابراهيم بكر أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية فى مجال العلوم، ترشيح الدكتور أحمد ممدوح شومة أستاذ جراحة المسالك البولية فى مجال العلوم المتقدمة.



أما جائزة الدولة التقديرية والتفوق فى فرع العلوم الزراعية تم ترشيح الدكتور سامى عبد الحميد حماد الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضى، الدكتور أيمن محمد الغمرى الأستاذ بقسم الأراضى.