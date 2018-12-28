برلماني يوضح أهمية ميكنة بنوك الدم

أشاد الدكتور سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بشأن ميكنة بنوك الدم وربطها بـ مديريات الشئون الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية.



وأوضح المشد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ميكنة بنوك الدم مهم للغاية فى توفير جميع فصائل بالمستشفيات خاصة لحالات الطوارئ العاجلة.



إضافة إلى الموافقة أيضا على تحويل 7 بنوك دم من بنوك، وتخزينية، إلى بنوك وتجميعية، يجعلها مهمة فى استقبال المتبرعين بالدم وفصل العينات وإتاحتها بصورة أكثر فاعلية فى المستشفيات.