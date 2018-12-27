وفد قيادات وزارة الشباب والرياضة يزور السفارة المصرية بالبحرين

زار وفد قيادات وزارة الشباب والرياضة السفارة المصرية بمملكة البحرين ، كما التقي الوفد بالسفيرة سهي ابراهيم الفار والشيخة منيرة وكيل الشباب بوزارة شؤون الشباب البحرينية، حيث تأتي زيارة الوفد للبحرين خلال الفترة من 21-29 ديسمبر الجاري ، في اطار تنفيذ المادة الرابعة من البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين وللاطلاع علي الخدمات والأنشطة التي تقدم للشباب والفتيات في كلا البلدين .



ويتكون وفد قيادات وزارة الشباب من قدرية طلحة رئيسا للوفد المصري بالإضافة إلي الاعضاء رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، أماني حسن كبير باحثين ومدير ادارة بالبرلمان والتعليم المدني ، منال السيد مدير ادارة بالبرلمان والتعليم المدني ، منال الليثي كبير باحثين ، اميل اسحق اخصائي شباب بالادارة ومحمد السباعي مدرب تعليم مدني .