عارفة عبد الرسول: أقدم دورا كوميديا فى اللعبة

قالت عارفة عبد الرسول انها تعاقدت بشكل رسمى على بطولة مسلسل "اللعبة"، والذى من المقرر ان تخوض به الماراثون الرمضانى المقبل.



وأضافت عارفة لـ"صدى البلد"، ان دورها يتسم بالكوميديا، على غرار ما قدمته العام الماضى فى مسلسل "الوصية"، مؤكدة انها بدأت التحضير للشخصية.



يذكر ان اخر أعمال عارفة عبد الرسول فيلم "عيار نارى"، مع أحمد الفيشاوى وروبى وأحمد مالك.