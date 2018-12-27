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تعليم

وزير التعليم: نحتاج لتغيير ثقافة المجتمع بإلغاء مقولة عقبال الشهادة الكبيرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة منذ عام ونصف العام تجري تغييرا عميقا في منظومة التعليم لأن مصر تستحق أن تنهض في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن هذا يتم بتوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال ندوة تعليمية بحضور، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري المديريات التعليمية، ويديرها الكاتب الصحفي محمد الباز، أنه تم إعداد مناهج ومدارس وطرق امتحانات جديدة، موضحا أن الوزارة تسعى لعمل تغيير شامل وواسع في المنظومة التعليمية ككل بأدق تفاصيلها.

وتابع أن الأصعب من تغيير منظومة التعليم، هو تغيير ثقافة المجتمع، مؤكدًا أن تعريف كلمة تعليم عند مجتمعنا يحتاج إلى تغيير، وهذه هي المهمة الأصعب.

وأوضح شوقي أن مشكلتنا في الجملة المنتشرة في مجتمعنا "عقبال الشهادة الكبيرة"، أي أن المصريين مؤمنون بأن التعليم هو فقط الشهادة بغض النظر عن المهارات المكتسبة، مضيفا: "منذ أن دخلت الوزارة لم أجد أي شخص يهتم بالتعليم بالمعنى الفني، ولكن الناس لا تتحدث إلا عن المشاكل الوظيفية والدرجات والتظلمات والمكافآت".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه الثقافة الخاطئة وعدم الاهتمام بالمعنى الحقيقي لفكرة التعليم كانت سببا رئيسيا في ضعف اللغة ونقص الأيدي العاملة المؤهلة للعمل بسوق العمل المصري.

واستطرد شوقي: "حتى لو تخيلنا أن الوزارة تركت للناس حرية الاختيار بين الاستمرار في نظام التعليم القديم، أو الانضمام لنظام التعليم الجديد، سنجد معظم الناس تفضل الاستمرار في نظام التعليم القديم لمجرد أنهم خايفين من فكرة التغيير دون التفكير في أي تفاصيل.. الناس لا يهمها إلا مصلحتهم الخاصة ولا يهتمون نهائيًا بالصالح العام".

واختتم أن فترة نكسة 1967 كانت الفترة الوحيدة التي كان يؤمن فيها المصريون بوجود مرض يستوجب التضحية من أجل العلاج.

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