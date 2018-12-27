أباظة يقدم بيانًا عاجلًا عن تحويلات الطلاب من السودان

قدم النائب الوفدى اللواء هانى أباظة بيانًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بشأن قبول التحويلات للطلبة المصريين من الجامعات السودانية إلى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بسبب الأحداث الجارية حاليًا فى السودان.



وطالب «أباظة» فى البيان بضرورة تكليف الخارجية المصرية بفتح السفارة المصرية ومكاتب الخارجية بالسودان أمام الطلبة المصريين حرصًا على سلامة الطلاب.