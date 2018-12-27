من هو اللاعب الإسرائيلي مصدر تهديد بقاء محمد صلاح في ليفربول

خلال الأيام القليلة الماضية تزايدت التصريحات والبيانات الإعلامية حول رفض نجم المنتخب المصري ونادي لفربول الإنجليزي محمد صلاح ضم ناديه للمهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور، وتطورت الأزمة بعد أن أعلنت عدة صحف عالمية أن المهاجم الإسرائيلي تحت أنظار مسؤلي ليفربول. وكتبت السفارة الإسرائيلية في مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نأمل أن يكون دبور هو الإسرائيلي القادم الذي سيلعب مع ليفربول وسيكون لدينا تعاون مصري إسرائيلي آخر، بينما كتب الحساب الرسمي التابع لـ وزارة الخارجية الاسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصًا يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول في حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق.





من هو؟ لكن من هو هذا اللاعب الإسرائيلي الذي احدث كل هذه الأزمة، وأصبح يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول؟

مؤنش دبور هو لاعب إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عاماً، استطاع أن يسجل 22 هدفا وصنع 5 أهداف في 32 مباراة في الدوري النمساوي خلال الموسم الماضي 2017- 2018، بالإضافة لمشاركته في تسجيل 8 أهداف في نسخة الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، والتي وصل خلالها سالزبورج للدور نصف النهائي، وكان قريب جدًا من الوصول للنهائي، لكنه خسر في الوقت الإضافة ضد مارسيليا الفرنسي.

وحافظ مؤنس على مستواه خلال هذا الموسم بتسجيله 20 هدف وصناعته لـ6 أهداف في 30 مباراة لعبها في مختلف البطولات.





زميل كهربا وسبق وأن تزامل دبور مع لاعب مصري آخر، وهو جناح الزمالك الحالي وزميله السابق في جراسهوبرز السويسري، محمود عبدالمنعم كهربا خلال موسم عام 2014- 2015.

ولعب دبور لمدة 3 مواسم ضمن صفوف النادي السويسري، وهي الفترة التي لمع فيها بشدة بتسجيله 56 هدفا وصناعته 28 هدفا في 105 مباريات بمختلف البطولات ضمن صفوف النادي السويسري في موسم 2005- 2016.

