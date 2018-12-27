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رياضة

الأهلي يوجه الشكر لوزارة الخارجية وللسفير المصري في إثيوبيا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطاب شكر إلى وزارة الخارجية يُشيد فيه بالجهود الكبيرة التي قام بها أسامة عبد الخالق، السفير المصري في إثيوبيا، وطاقم السفارة بالكامل، وحرصهما على تذليل أي صعوبات خلال فترة تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أديس أبابا لمواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما أرسل الأهلي خطابًا مماثلًا إلى السفير أسامة عبد الخالق، يشيد فيه بالجهود الكبيرة من جانبه وطاقم السفارة، من أجل توفير كل سبل الراحة لبعثة فريق الكرة خلال رحلته الأخيرة في إثيوبيا والتواصل مع الجهات المعنية لتأمين جماهير الأهلي إلى جانب حرص مسئولي السفارة المصرية وأسرهم، على التواجد في استاد أديس أبابا لمؤازرة الأهلي خلال مواجهته أمام جيما.

وثمَّن الأهلي في خطابيه المساعي والجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لدعم فِرق الأهلي المختلفة خلال مشاركاتها الخارجية، في إطار الدور الكبير للخارجية المصرية في مساندتها المستمرة للبعثات الرياضية.

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