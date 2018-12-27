لوانى لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى حاجز 300 ألف مشاهدة على اليوتيوب

تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول فى قائمة الأغانى الأعلى استماعًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من خلال أغنيتها الجديدة "لوانى"، والتى قامت بطرحها بعد صدور ألبومها الجديد.



وحققت الأغنية خلال فترة وجيرة نسبة مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ 300 ألف مشاهدة.



أغنية "لواني" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وكان من المقرر أن تكون فى ألبومها الأخير " نساى " قبل أن تتخذ قرار بتأجيلها.