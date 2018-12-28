الشرقية في 2018.. مليار و171 مليون جنيه مشروعات في قطاعات الصحة والري والصرف والإسكان.. إنشاء مستشفى طوارئ بلبيس.. وتنفيذ ١١ مشروع صرف جديد

الانتهاء من تنفيذ ..

9 مشروعات طبية بتكلفة 65 مليون جنيه

مشروعات بقطاع الري بتكلفة 12 مليون جنيه

تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب بتكلفة 122 مليون جنيه

١١ مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة ٨٢٠ مليون جنيه

مشروعات بقطاع الطرق والنقل والكباري بتكلفة 111 مليونا و328 ألف جنيه

مشروعات للإسكان الاجتماعي والاستثماري بتكلفة 41 مليونا و768 ألف جنيه





شهدت محافظة الشرقية خلال 2018 الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في مختلف القطاعات ما بين قطاعات الصحة والري والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، ورصد موقع صدى البلد المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية والتكلفة المالية الفعلية لها.





المشروعات الخدمية والطبية





كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 9 منشآت صحية (مستشفيات - وحدات صحية ) بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه بنطاق دائرة المحافظة وذلك خلال عام 2018 بهدف الارتقاء بالمنطومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمرضى من أبناء المحافظة.





وتنفيذ أعمال إنشاء مستشفى طوارئ بلبيس بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه لخدمة أهالي المركز والمراكز المحيطة به كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة إنشائية بلغت 21 مليون جنيه إضافة إلى الانتهاء من تجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة .





كما تم الانتهاء من إنشاء المركز الطبي بمركز منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 6 ملايين جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 6 وحدات صحية بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.





مشروعات الموارد المائية





وشهدت محافظة الشرقية الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بقطاع الموارد المائية والري بنطاق المحافظة بتكلفة مالية بلغت حوالي 12 مليون جنيه متنوعة بين إنشاء كباري جديدة وإحلال وتجديد كباري قائمة بالفعل وتنفيذ أعمال تغطية للترع.





وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري الشيخ على ترعة السماعنة الجديدة ك 3.600 بتكلفة مالية 2 مليون و 281 ألف جنيه و إحلال وتجديد كوبري على ترعة النخيل ك 4.00 وكوبري على ترعة الصبابة ك 15.00 بتكلفة 639 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال ازدواج كوبري العبور ك 35.600 على بحر مويس بتكلفة 4 ملايين و676 ألف جنيه ، وإحلال وتجديد وإنشاء كبارى بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليون و 73 ألف جنيه.





المياه والصرف الصحي





وشهدت المحافظة خلال عام 2018 الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بنطاق دائرة المحافظة بإجمالي تكلفة مالية بلغت 122 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ١١ مشروع صرف صحي جديد بنطاق دائرة المحافظة منها ٩ مشروعات تم تنفيذها بالقرى المحرومة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ٨٢٠ مليون جنيه.





كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز الزقازيق حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة محطة صرف صحي الزقازيق بطاقة (92) ألف م3/ يوم و بتكلفة مالية بلغت ( 600 ) مليون جنيه والتي تؤدى الخدمة لمدينة الزقازيق والقـــرى المحيطة بها والتوابع، إضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بني عامر بتكلفة (39 ) مليون جنيه لخدمة قرية بني عامر.





كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي المسلمية التابعة لمركز أبوكبير بتكلفة مالية بلغت (11) مليون جنيه ، والانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى بالطراطرة التابعة لمركز مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت (20) مليون جنيه .









الطرق والكباري

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاع الطرق والنقل والكباري بنطاق دائرة المحافظة بتكلفة 111 مليونا و328 ألف جنيه.





والانتهاء من تنفيذ أعمال طريق ( الزقازيق / الجديدة / كوم حلين / منيا القمح ) بطول 12كم وعرض 8.5 م وبتكلفة مالية بلغت 4 ملايين جنيه بهدف ربط الطريق الدائري الإقليمي بالزقازيق وكوبري شرويدة ومحور شرق الدلتا إضافة إلى الربط بين محافظات ( الشرقية – القليوبية - الدقهلية).





كما قامت مديرية الطرق والنقل بالشرقية بالانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الداخلية للربط بين المدن والقرى بنطاق دائرة المحافظة بطول 58.7كم و تكلفة 111 مليونا و328 ألف جنيه.





كما تم الانتهاء من رصف طرق (الوحدة المحلية بالهجارسة بطول 1.7كم وتكلفة 2.5مليون جنيه - الوحدة المحلية بحانوت بطول 0.85كم وبتكلفة 2.5مليون جنيه - الوحدة المحلية شيط الهوى بطول 1.9كم وتكلفة 2.5مليون جنيه وتغطية واكد بتكلفة 1 مليون جنيه) التابعين لمركز كفر صقر.





وتم تنفيذ خطة رصف بعض الطرق بعدد من المراكز بنطاق المحافظة وهي (مركز الحسينية بطول 3كم وتكلفة 4.6مليون جنيه - مركز مشتول السوق بطول 1كم وتكلفة 2.8مليون جنيه - مركز فاقوس بطول 2.35كم وتكلفة 3.8مليون جنيه.





مشروعات للإسكان الاجتماعي



