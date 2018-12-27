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فوز محمد منظور برئاسة شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالتزكية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:38 م
الدكتور محمد منظور،
الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
فاز الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالتزكية في الانتخابات التي عقدت اليوم الخميس.

وقال منظور في بيان له عقب فوزه بالانتخابات، إنه سيبذل قصارى جهده لتقنين أوضاع العاملين في مجال الحراسات الخاصة وإيجاد وسائل جديدة مُتطورة مُعتمدة لتدريبهم للتصدي لكافة محاولات تشويه المهنة التي يعمل بها شخصيات أمنية على درجة عالية من الوعي والحس الأمني.

وتوجه الدكتور محمد منظور بالشكر للجمعية العمومية لشعبة شركات الأمن والحراسة على ثقتهم التي منحوها له بشأن رئاسة الشعبة.

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