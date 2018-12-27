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منوعات

حدث غير متوقع.. سيدة تلد في عمر الـ 65 عاما من زوجها المسن

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
محمد علي
من المعلوم للكثيرين أن المرأة تصل لسن اليأس في الخمسين من عمرها، لذا فأن تلد بعد هذا السن بسنة أو سنتين إلى 5 سنوات أمر نادر الحدوث، وفق ما قالت صحيفة إنديان تايمز.

وقالت الصحيفة إنه وفق للمعطيات السابقة، فأن تلد امرأة فوق هذه السن بكثير أمر مذهل بلا شك، لكن هذا ما حدث لإمرأة هندية أصبحت واحدة من أكبر الأمهات اللاتي يلدن في العالم، بعدما أنجبت في عمر فاق ال50 بأكثر من عقد كامل من الزمان.

وذكرت الصحيفة أن المرأة، التي تبلغ من العمر 65 عاما، وضعت مولودتها، في أحد مستشفيات ولاية جامو وكشمير، شمال الهند.

الأغرب إن السيدة ولدت من زوجها الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

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