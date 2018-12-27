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اقتصاد

الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
علياء فوزي
كشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير لها عن نشاط سوق المال، ارتفاع تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 من مستوى 14582 نقطة إغلاق نوفمبر 2017 إلى مستوى 13319 نقطة إغلاق نوفمبر 2018، ليفقد من رصيده 1262 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 من مستوى 795 نقطة إغلاق نوفمبر 2017 إلى مستوى 681 نقطة إغلاق 2018 ليخسر 113 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 من مستوى 1852 نقطة إغلاق نوفمبر 2017، إلى مستوى 1706 نقاط، خاسرا 145 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 20 من مستوى 14220 نقطة إغلاق نوفمبر 2017 إلى مستوى 13361 نقطة إغلاق نوفمبر 2018 متراجعا بنحو 859 نقطة.
الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018
الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018
الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018
الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018
الرقابة المالية تكشف عن أداء مؤشرات سوق المال خلال 2018

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