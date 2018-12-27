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فن

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
محمد بدران
وجه الملحن عمرو مصطفي رسالة لـ تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق عقب اعفائه اليوم من منصبه بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب "عمرو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :‏ألف مبروك لصديقي الغالي الفنان تركي آل الشيخ منصب رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ... فنان و شاعر راقي مثلك سيشرف هذا المنصب و يزيده نجاحًا.


جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.
عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

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