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القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:01 م
الدكتور خالد جمعة
الدكتور خالد جمعة
ندى فتح الله
قال الدكتور خالد جمعة، مسئول التعريفة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تعاقدت على 245 ألف عداد مسبق الدفع.

وتابع "جمعة" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الخميس، أنهم منذ ما يقرب من عام يعملون على تركيب العدادات.

وأكد أنهم يركزون على أن يتم تصنيع المنتج بمدخلات محلية، على أن تزيد نسبة المكون المحلي عن 60%.

وأشار "جمعة" الى ان العدادات مسبوقة الدفع تحمي المواطنين وتسهل عليهم.

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