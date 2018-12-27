أصالة تهنئ تركى الشبانة على تعيينه وزيرا للإعلام السعودي

هنأت المطربة اصالة، السعودي تركى الشبانة، عقب قرار تعيينه وزيرًا للاعلام بقرار من خادم الحرمين الشريفين اليوم.



وكتبت اصالة، عبر حسابها الشخصى على "تويتر": "‏يستحقّ الإعلام السّعودي وزيرًا بهذا الفكّر الرّاقي المتحضّر، وأدعو الله لكم بالتّوفيق والنجاح للسّعودية".



جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.