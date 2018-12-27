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منوعات

بنوك المناعة.. اكتشاف ثوري للقضاء على السرطان نهائيا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
عزة عاطف
يثبت العلماء والأطباء يوميًا بأنه لا شئ يقف أمام العلم، فليس مرضى السرطان فقط من يعملون على تحدي المرض بل أيضًا العلماء يصارعون من أجل القضاء عليه نهائيًا بأبحاثهم واكتشافاتهم الدورية، وها نحن الآن نقف أمام علاج مثالي يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا بدون إجهاد المريض بالكيماوي والإشعاع.

يصيب مرض السرطان 35 ألف شخص في العالم سنويًا، ويتجه الباحثون بمعهد «فرانسيس كريك» البريطاني إلى ابتكار فريد من نوعه ألا وهو تقوية دفاعات الجهاز المناعي في الجسم عن طريق زرع خلايا مناعية مستخلصة من أشخاص آخرين.

يقول أدريان هايدي، خبير علم المناعة بالمعهد "العلماء والأطباء بإمكانهم أن يعملوا كمهندسين في تطوير أجسامًا صحية بدلًا من حقنها بالكيماوي السام".. ويستكمل "استخدام جهاز المناعة في محاربة السرطان يعد حلًا جذريًا وعلاجًا مثاليًا، فلن نضطر للجوء إلى المواد الكيماوية التي ترهق المريض".

ووفقًأ لصحيفة التلغراف البريطانية.. ينوي فريق طبي إطلاق «بنوك المناعة» لتخزين خلايا مناعية مستخلصة من أشخاص يمكنها مكافحة العديد من الأمراض إلى جانب السرطان، ويصرح الأطباء بأنه بإمكان المرضى تلقي هذا العلاج الجديد بدءًا من العام المقبل.

وبرغم أنه لا يمكن الحكم على العلاج الجديد بالنجاح إلا أنه من المتوقع أن يثبت كفاءة عالية جدًا مع بدء استخدامه، فيقول هايدي أن نتائج الاختبارات التي أجريت باستخدام الخلايا المناعية "ناجحة ومذهلة" وأنه سيكون علاجًا "واعدًا".

ويأمل الأطباء أن تخرج بنوك المناعة إلى النور في وقت أسرع لكي يستفيد منها أكبر عدد من الأشخاص في كل مكان حول العالم، وتعطي الأمل للمرضى الذين يعانون من الألم.

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