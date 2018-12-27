وكالة إثيوبية: ورد النيل يهدد أكبر بحيرة في البلاد

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن ورد النيل أصبح يهدد النهر في إثيوبيا، حيث يغطي مساحات شاسعة من النيل.



وأوضحت أن النيل هو أساس الزراعة والحياة لكثير من المزارعين حيث يعتمد المزارعون على الري والصيد والماشية، ولكن المزارعون أصبحوا يشتكون منه، ونقلت عن مزارع في محلية سابتاميت قوله: "منذ السنوات الثلاث الماضية فقدنا الفوائد التي نجدها من النهر بسبب انتشار ورد النيل" .



وأضافت الوكالة أن ورد النيل أصبح يغطي مساحات شاسعة على قرية سابتاميت، وتحول مجرى النهر لكتلة خضراء فيما انخفض مستوى المياه .



وقال مدير مكتب حماية البيئة والصرف الصحي في ولاية امهارا داوين ينو إنهم يعملون حاليا على التخفيف من حدة المشكلة من خلال حملات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع، وأضاف إنهم يعتزمون استخدام الآلة بعد انخفاض مستوى المياه.



ولفت المسؤول إلى أنه تم إزالة ورد النيل عن 1.5 هكتار من الأرض، من بين حوالي 163 هكتارا من الأرض في محلية أنداسا الواقعة بالقرب من مجرى النيل.



ولفتت الوكالة إلى أن عشب ورد النيل اجتاح منذ عام 2012 عشرات الآلاف من المسطحات المائية لبحيرة تانا التى تعد أكبر بحيرات إثيوبيا و تعتبر من المداخل الرئيسية لنهر النيل الأزرق، حيث تتدفق المياه في الاتجاه الغربي حتى تلتقي بماء النيل الأبيض بالخرطوم عاصمة السودان.

