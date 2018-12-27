وفد محافظة بورسعيد يطلق مسابقة كبرى للشباب بمناسبة عيدها القومي الـ 62

أعلنت اللجنة العامة لشباب حزب الوفد ببورسعيد برئاسة شيماء يوسف، فى يوم العيد القومى الـ 62 لمحافظة بورسعيد عن إطلاق مسابقة كبرى للشباب بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وذلك ضمن فعاليات لجنة شباب حزب الوفد ببورسعيد للاحتفال بالعيد القومى الـ 62 للمدينة الباسلة بورسعيد، وفى إطار مبادرة " الوفد مع الناس " التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد المصرى .



وقالت شيماء يوسف سكرتير الهيئة العليا للوفد ورئيس لجنة شباب الوفد ببورسعيد، إن اللجنة سبق وأعلنت عن مجموعة من الفعاليات التى ستنظمها ضمن احتفالاتها بالعيد القومى لمحافظة بورسعيد والتى بدأتها بندوة بعنوان " بورسعيد والعدوان الثلاثي .. 62 عاما على النصر" بحضور المهندس محمد بيوض، المؤرخ البورسعيدى وعضو مجلس التراث والتنسيق الحضارى، وأن مسابقة شباب حزب الوفد ببورسعيد التى أطلقوها تأتى فى إطار تلك الفعاليات المنظمة ضمن احتفالات العيد القومى لمحافظة بورسعيد، وفى إطار مبادرة " الوفد مع الناس".



ومن جانبه أوضح أحمد شحاتة، نائب رئيس لجنة شباب الوفد ببورسعيد، أنه من شروط الاشتراك فى مسابقة شباب الوفد ببورسعيد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة أن يكون المشارك من مواليد محافظة بورسعيد وأن لا تقل السن عن 18 عاما ولا تزيد عن 35 عاما على أن يرفق المشارك صورة من بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية مع استمارة المسابقة، ويتم تسليم الاستمارة بمقر حزب الوفد الرئيسي بالشابورى ببورسعيد علما بأن آخر موعد لاستقبال استمارات المسابقة يوم 31 ديسمبر 2018 وسوف يتم تسليم جوائز المسابقة فى حفل كبير تنظمه لجنة شباب الوفد ببورسعيد وسيكون هناك جوائز قيمة بانتظار الفائزين بالمراكز العشرة الأولى.



وأضاف أحمد أبو الوفا سكرتير عام لجنة شباب الوفد ببورسعيد، أن استمارة مسابقة شباب حزب الوفد ببورسعيد التى أعلنوا عنها بمناسبة العيد القومى للمحافظة منشورة على الصفحة الرسمية لشباب الوفد ببورسعيد على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " التى تحمل عنوان " شباب حزب الوفد _ محافظة بورسعيد " كما سيتم توفيرها بمقرات حزب الوفد ببورسعيد وتوزيعها لشباب محافظة بورسعيد فى مختلف الأماكن وموضح بها كافة الشروط والمواعيد الخاصة بالمسابقة وأماكن تسليمها.