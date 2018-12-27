رد قاسٍ من خالد الجندي على تعليقات رجال.. فيديو

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على التعليقات الواردة له من بعض الرجال يقولون له "انت جاى على الرجالة أوى".



وقال الجندي، إنه من العيب على الرجل أن يقول هذا اللفظ، منوها أن الرجل لا يهمه العقوبة إذا أخطأ وعلم بخطئه، أو يحتاج لمحامي يقف بجواره، لافتا أن المرأة هى التى من الممكن أن تقول هذه الكلمة.



وتابع قائلا: "يا راجل دا أنت راجل" فالرجل خلق لتحمل الصعوبات والشدائد والعيب على الرجل أن يعتمد على امرأة فى حياته فتتحمل هى ولا يتحمل هو.