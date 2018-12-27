ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

رد قاسٍ من خالد الجندي على تعليقات رجال.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
محمد شحتة
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على التعليقات الواردة له من بعض الرجال يقولون له "انت جاى على الرجالة أوى".

وقال الجندي، إنه من العيب على الرجل أن يقول هذا اللفظ، منوها أن الرجل لا يهمه العقوبة إذا أخطأ وعلم بخطئه، أو يحتاج لمحامي يقف بجواره، لافتا أن المرأة هى التى من الممكن أن تقول هذه الكلمة.

وتابع قائلا: "يا راجل دا أنت راجل" فالرجل خلق لتحمل الصعوبات والشدائد والعيب على الرجل أن يعتمد على امرأة فى حياته فتتحمل هى ولا يتحمل هو.

ترشيحاتنا

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

إعفاء تركي آل شيخ والجبير .. تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

فوز راجولينا برئاسة مدغشقر في النتائج الأولية

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

تركي آل الشيخ: عادل إمام وهنيدي مقابل المريسل والشريف

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

فيديو

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو
شاهد.. سكان بيرو يودعون العام بالضرب المبرح لبعضهم البعض
فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟