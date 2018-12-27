شوقي: تطوير التقييم بالثانوية كلفنا 5 أضعاف تغيير التعليم الابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تطوير منظومة التقييم في الثانوية العامة كلفنا 5 أضعاف تطوير التعليم الابتدائي .



وقال الوزير في تصريحات له على هامش الندوة التعليمية التي ينظمها الاعلامي محمد الباز في أحد الفنادق : على الرغم من ارتفاع التكلفة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبخل علينا ، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير تعليم محترم لجميع الاجيال بقدر الامكان.



وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حاليا مهتمة اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم تطويرًا حقيقيًا ، ايمانا من القيادة السياسية بأن التعليم هو أساس التقدم المنشود لوطننا الحبيب مصر.