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تعليم

شوقي: تطوير التقييم بالثانوية كلفنا 5 أضعاف تغيير التعليم الابتدائي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تطوير منظومة التقييم في الثانوية العامة كلفنا 5 أضعاف تطوير التعليم الابتدائي .

وقال الوزير في تصريحات له على هامش الندوة التعليمية التي ينظمها الاعلامي محمد الباز في أحد الفنادق : على الرغم من ارتفاع التكلفة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبخل علينا ، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير تعليم محترم لجميع الاجيال بقدر الامكان.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حاليا مهتمة اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم تطويرًا حقيقيًا ، ايمانا من القيادة السياسية بأن التعليم هو أساس التقدم المنشود لوطننا الحبيب مصر.

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