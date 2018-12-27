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أخبار البلد

ضبط دجال في بني سويف أوهم المواطنين بعلاجه للأمراض المستعصية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:06 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، عن ضبط دجال في محافظة بني سويف أوهم المرضي بامكانية علاجه للأمراض المستعصية، منتحلا صفة طبيب.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم ضبط ع. م. وشهرته «الحجام» لانتحاله صفة طبيب، واستخدام الحجامة، والابر الصينية، وأدوات ملوثة تتسبب في نشر العدوى.

وأضاف «مجاهد»، أنه تم ضبط المتهم وتحويله للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ولفت «مجاهد»، إلى أن نشاط «المتهم» كان من الممكن ان يتسبب في احداث عاهات للمواطنين، حيث استخدم أنشطة محظورة، وباع مستحضرات طبية مجهولة المصدر واعشاب مع ايهامه بقدرتها على شفاء الأمراض المستعصية.

ومن جانبها كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص» أنه تم غلق 3 منشآت طبية بسبب مخالفاتها لاجراءات مكافحة العدوى ببني سويف، كما تم ضبط مركزين للخصوبة والليزر يعملا بدون تراخيص وغير ملتزمين بمعايير مكافحة العدوى، والاشتراطات الطبية الواجب توافرها، موضحة أنه تم إحالة القائمين على تلك المنشآت والمراكز إلى النيابة العامة، والتى تباشر التحقيقات.

واكدت « الشاعر»، على أن الوزارة ستواصل الضرب بيد من حديد على مستغلي المرضي، وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتى تقدم الخدمة للمريض المصري.

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