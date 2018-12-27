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تعليم

طارق شوقي يطالب الاعلام بالمساهمة في شرح نظام التعليم الجديد للرأي العام

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الإعلاميين والصحفيين في مصر ، بمساندة مشروع تطوير التعليم .

وقال الوزير : مشروع تطوير التعليم هو مشروع مصر وليس مشروع وزير ، وبالتالي فالصالح العام يقتضي أن يتم مساندة تنفيذه من أجل مصر.

وأضاف الوزير : أطالب الصحفيين بأن يتركوا الاهتمام بشخص الرئيس ، وأن يركزوا فقط على شرح تفاصيل منظومة تطوير التعليم للرأي العام ، وإزالة أي حالة جدل وشائعات موجودة في الشارع المصري .

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