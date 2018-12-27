مدحت طه: حققنا أهم فوز هذا الموسم بالتغلب على سموحة

أبدي مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، في ملعبه بالإسكندرية، مؤكدًا على أهميته بعدما أعاد الأهلي للصدارة من جديد، مع نهاية الدور الأول من بطولة الجمهورية.



وكان الأهلي قد فاز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة، ليستعيد الصدارة بعدما رفع رصيده إلى ٣٧ نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي.



وقال مدحت طه، إن المباراة كانت في غاية الصعوبة، بسبب برودة الجو الشديدة والأمطار التي تسببت في انزلاق اللاعبين أكثر من مرة على أرضية الملعب، كما أن تيار الهواء كان معاكسًا للاعبي الأهلي طوال أحداث الشوط الأول. مؤكدًا أن هذا الفوز هو الأهم للأهلي في الموسم الحالي لأنه مكّن الفريق من إنهاء الدور الأول وهو في الصدارة.



أضاف طه قائلا، إن الحظ ساعد سموحة بشكل كبير على تسجيل الهدف الأول، بعدما غيّرت الكرة اتجاهها بسبب الهواء، مشددًا على أنه كان يتمنى بشدة الفوز بهذه المباراة من أجل إنهاء الدور الأول في الصدارة، مما يرفع من الحالة المعنوية للاعبين بشكل كبير خلال فترة التوقف.



وأكّد مدرب الأهلي، أنه رغم البداية الصعبة في المباراة، إلا أن الأهلي استعاد توازنه، ونجح في استغلال الهجمات المرتدة ليفوز باللقاء، مبديًا سعادته بعودة اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات.