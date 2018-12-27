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موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهمها.

جاء أبرزها، الرئيس السيسي يتفقد تطوير منطقة هضبة الأهرامات والسياح يحتفون بالرئيس ويلتقطون الصور معه.

وأيضا، الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة ويجري تعديلات واسعة بالحكومة، وبراءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى، والمحكمة تبرئ الخطيب في قضية تلقي تبرعات الأهلى.

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