موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب

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جاء أبرزها، الرئيس السيسي يتفقد تطوير منطقة هضبة الأهرامات والسياح يحتفون بالرئيس ويلتقطون الصور معه.



وأيضا، الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة ويجري تعديلات واسعة بالحكومة، وبراءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى، والمحكمة تبرئ الخطيب في قضية تلقي تبرعات الأهلى.