القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور

نظمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، لقاءً فكريًّا حول "القراءة العربية للكتاب المقدس" برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، ورئيس الهيئة القبطيَّة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع دار الكتاب المقدس، بمشاركة الدكتور رامز عطالله، مدير عام دار الكتاب المقدس، والدكتور سامح حنا، أستاذ الترجمة والأدب العربي بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.



وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته "أننا ملتزمون التزامًا كليًّا بكلمة الله في الكتاب المقدس، كأساس وحياة، وأننا نحتاج في حياتنا اليوم إلى رؤية جديدة لقراءة عربية فاعلة للكتاب المقدس، ونفخر بوجود نشاط كبير لدار الكتاب المقدس، في مجال خدمة المعرفة".



من جانبه، قدم الدكتور رامز عطالله، عرضًا حول مجموعة نماذج لنشاط وتوجه دار الكتاب المقدس وخدمته من إصدارات وحجم التوزيع والتفاعل والارتباط من خلال 17 مكتبة في مختلف محافظات مصر، ونشاط قطاع الشباب والأطفال بأفكار خلاقة ومبدعة كاستخدام لغة القلب مع الشباب باستخدام "حديث العامية"، إلى جانب تقديم قراءة معاصرة لسفر حبقوق من الكتاب المقدس وألعاب الأفكار والصور للأطفال "نجمة الميلاد" وحملة "فكرة في لعبة" ومهرجان الشباب "على صورته" وغيرها من النشاطات المبدعة للأطفال.



بدوره، تحدث الدكتور سامح حنا أستاذ الترجمة والأدب العربي بجامعة ليدز عن قراءة الكتاب المقدس في القرن الحادي والعشرين بين الناطقين بالعربية، حول التحديات التي تواجه الفهم الصحيح نتيجة القراءة المعاصرة والتغيرات التي تحدث في الوطن العربي والاحتياج الحقيقي إلى توصيف اللحظة الحاضرة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية حياتية يومية.



شهد اللقاء حضورا كبيرا من رؤساء المذاهب، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وقيادات الكنائس الإنجيلية من القسوس والشيوخ، وقادة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.