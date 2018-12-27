ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
سامح سلام
نظمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، لقاءً فكريًّا حول "القراءة العربية للكتاب المقدس" برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، ورئيس الهيئة القبطيَّة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع دار الكتاب المقدس، بمشاركة الدكتور رامز عطالله، مدير عام دار الكتاب المقدس، والدكتور سامح حنا، أستاذ الترجمة والأدب العربي بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته "أننا ملتزمون التزامًا كليًّا بكلمة الله في الكتاب المقدس، كأساس وحياة، وأننا نحتاج في حياتنا اليوم إلى رؤية جديدة لقراءة عربية فاعلة للكتاب المقدس، ونفخر بوجود نشاط كبير لدار الكتاب المقدس، في مجال خدمة المعرفة".

من جانبه، قدم الدكتور رامز عطالله، عرضًا حول مجموعة نماذج لنشاط وتوجه دار الكتاب المقدس وخدمته من إصدارات وحجم التوزيع والتفاعل والارتباط من خلال 17 مكتبة في مختلف محافظات مصر، ونشاط قطاع الشباب والأطفال بأفكار خلاقة ومبدعة كاستخدام لغة القلب مع الشباب باستخدام "حديث العامية"، إلى جانب تقديم قراءة معاصرة لسفر حبقوق من الكتاب المقدس وألعاب الأفكار والصور للأطفال "نجمة الميلاد" وحملة "فكرة في لعبة" ومهرجان الشباب "على صورته" وغيرها من النشاطات المبدعة للأطفال.

بدوره، تحدث الدكتور سامح حنا أستاذ الترجمة والأدب العربي بجامعة ليدز عن قراءة الكتاب المقدس في القرن الحادي والعشرين بين الناطقين بالعربية، حول التحديات التي تواجه الفهم الصحيح نتيجة القراءة المعاصرة والتغيرات التي تحدث في الوطن العربي والاحتياج الحقيقي إلى توصيف اللحظة الحاضرة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية حياتية يومية.

شهد اللقاء حضورا كبيرا من رؤساء المذاهب، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وقيادات الكنائس الإنجيلية من القسوس والشيوخ، وقادة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور
القراءة العربية للكتاب المقدس.. ندوة للهيئة الإنجيلية بمشاركة القس أندريه زكى.. صور

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

أول تعليق من الجبير بعد مغادرته منصب وزير الخارجية السعودية

أول تعليق من بيراميدز على إعفاء تركى أل الشيخ من منصبه

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بعزل الحكومة

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

مصير تركى آل الشيخ فى رئاسة الاتحاد العربى بعد إعفائه من منصبه السعودي

أول تعليق لـ تركى آل شيخ بعد إعفائه من منصبه

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

فيديو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية
أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو
القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟