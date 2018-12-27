أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

تامر حسني استخدم الفيلير لعمل طابع الحسن

الغمازات تشوه عضلة الوجه

استخدام غير المتخصصين لليزر يسبب كوارث للفتيات

احذروا عروض الليزر على فيسبوك

سوء التغذية يؤثر على نجاح حقن بلازما الشعر



استخدام غير المتخصصين لليزر يسبب كوارث



تحدثت الدكتورة أمينة عن علاج مشاكل البشرة بالليزر، بالإضافة إلى إزالة الشعر بالليزر وهو الأمر الذي يشغل بال كل النساء، وكشفت أن بعض مراكز التجميل التي تستخدم تقنية الليزر، تستعين بغير الأطباء، ويتعاملون مع أجهزة الليزر بشكل طبيعي، وهذا أمر ضار بالفتيات ويسبب مشاكل للزبائن.



وأضافت:" الحلاق بتاع ابني عنده ليزر.. لازم دكتور متخصص هو اللي يتعامل مع أجهزة الليزر، مش أي حد شغال في سنتر يبقى يعرف يتعامل مع الجهاز".



وحذرت استشاري الجلدية والليزر الفتيات من عروض إزالة الشعر بالليزر المنتشرة على الإنترنت، خاصة "فيسبوك"، ونصحتهم بالاستعلام أولا عن هذا المكان قبل المغامرة بتجربة الليزر هناك، كذلك استشارة بعض زبائن المكان قبل خوض التجربة.



مشاكل يعالجها الليزر بسهولة



وعن مشاكل البشرة، أكدت أن الليزر فعال في علاج النمش والبقع الداكنة في البشرة ، ويعد الليزر الحل الأمثل لإزالة النمش من جميع المناطق بالجسم، ويتم عن طريق الخضوع لعدد من الجلسات وفقًا لمساحة ونوع النمش فى الجسم.



وأوضحت أن الهالات السوداء والمسام الواسعة والبثور، لا تعالج باليزر، و لكنها تعالج باستخدام حقن البلازما التي تحفظ سائل البلازما في الجلد ليغطي الحفر والمسام الواسعة بالجلد و يقضي علي اثار الحبوب.



بلازما الشعر



وعن جلسات البلازما لعلاج الشعر، قالت امينة الباجوري، إن هذه الجلسات لها سمعة سيئة في مصر؛ بسبب الطريقة الخاطئة التي تتم بها، مشيرة إلى أن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتم بها جلست البلازما لحقن الشعر، هي سحب 20 سم للشعر، وفصلها بطريقة معينة في الجهاز الخاص عند درجة معينة- يعرفها الطبيب- تكون هي الأكثر إفادة للشعر.



وأشارت إلى أن سوء التغذية؛ له تأثير كبير على مدى نجاح جلسات البلازما، فإذا كانت الفتاة تعاني من أنيميا ونقص المناعة فذلك سيؤثر مباشرة على حقن البلازما التي تتم من نفس الدم.



كيف تتم عملية الغمازات الصناعية



الغمازات الصناعية عملية جراحية تستغرق 10 دقائق، فتتم من خلال فتح نصف سم من الغشاء المخاطي والعضلة وعمل غرزة في الداخل من الجلد للفك وإخراج بعض اتلام الجلد وجزء من العضلة، لتعطي شكل الغمازة، مشيرة الي انها لا تستمر إذا "فكت" هذه الغرزة.



وعن الشائعات التي أحاطت بالمطرب تامر حسني بأنه أجرى عملية لعمل طابع الحسن منذ فترة، أكدت أمينة الباجوري أن تامر حسني لم يخضع لعملية جراحية لعمل طابع الحسن، ولكنه استخدم حقن الفيلير، عن طريق حقن يمين ويسار المنطقة المراد جعلها غائرة، وهي بعض الاحيان تصبح مؤقتة.



واضافت انه قبل إجراء هذه العملية يجب استشارة الطبيب، لأن بعض الأشخاص لا تناسبهم هذه العلامات فما يحدد ذلك هو شكل الوجه، نظرا لمقاس الملامح، لذلك يجب اختيار الطبيب المتخصص لتجنب حدوث اى مشاكل وعيوب فى الوجه والفكين.

رحلة طويلة قضتها الدكتورة أمينة الباجوري استشاري تجميل الجلدية والليزر وأخصائية علاج السمنة في الخارج، ما بين إسبانيا ولندن وكندا، لتبحث عن كل ما هو جديد في عالم التجميل والجلدية، فحصلت على بكالوريوس طب الجلدية التجميلي بجامعة أوتونوما مدريد في 2004، ثم حصلت على دكتوراه من جامعة براين تورنتو بكندا في تعديل سلوكيات التغذية وما يترتب عليها من مشاكل نفسية.لم تتوقف الدكتورة أمينة عند هذا الحد، بل أجرت أبحاث في طوكيو باليابان عن التجميل السلمي، لمدة 3 سنوات، حتى حصلت على دبلومة من ريجينت بلندن في التجميل بالليزر، وبعدها عملت لما يقرب من 12 عاما في مستشفى كوزموسيرج بدبي، وبعد رحلة طويلة عادت إلى بلدها مصر في 2015 لتستقر وتبدأ رحلتها في تغيير عالم التجميل والليزر.في ندوة شيقة بموقع "صدى البلد"، كشفت الدكتورة أمينة الباجوري عن العديد من القضايا الشائكة في مجالي الجلدية والليزر والسمنة، لتصدم الفتيات بالعديد من الشائعات في مجال علاج البشرة بالليزر.