انهيار عازل كهرباء بأحد الأعمدة بقرية الحوتة بالبحيرة ..فيديو وصور

انقذت العناية الالهية اهالى قرية الحوتة بمركز ايتاى البارود من حريق مدمر كاد ان يشتعل بسبب انهيار عازل الكهرباء من اعلى احد اعمدة الجهد المتوسط مما تسبب فى حريق مروع وتم فصل الكهرياء عن العامود والسيطرة على الحريق.



وكانت غرفة العمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود تلقت استغاثة من أهالي قرية الحوتة بدائرة المركز تفيد باشتعال حريق بأعلي عمود كهرباء علي طريق قرية الحوتة..وبناء على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل المواطنين و السيطرة الفورية علي مشاكل الكهرباء للحفاظ على أرواح المواطنين.



قام المهندس صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود بالتواصل مع المهندس إبراهيم عيسى مدير شركة كهرباء ايتاي البارود و المهندس صبحي شرف للتدخل السريع والسيطرة على انهيار العازل.



وعلى الفور تم فصل الكهرباء عن القري الواقعة علي الطريق و بالمعاينة والفحص تبين انهيار عازل الكهرباء علي أحد أعمدة الجهد المتوسط و تم السيطرة على الحريق ..وجاري إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.