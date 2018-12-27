تغييرات شاملة بالسعودية قبل نهاية 2018.. الملك سلمان يأمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.. والمجلسين السياسي والاقتصادي .. العساف والأمير عبد العزيز أبرز الوجوه الجديدة

الأمير عبد الله بن بندر تم تعيينه رئيسا للحرس الوطني

تعيين تركي شبانة مقدم البرامج التلفزيونية وزيرا للإعلام

الملك سلمان أمر بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء



شهدت المملكة العربية السعودية مع اقتراب عام 2018 من نهايته، وتحديدا اليوم الخميس، تغييرا كبيرا شمل أعلى المستويات السياسية بعد أيام من إعلان العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز تشكيل ثلاث إدارات حكومية لتحسين عمل المخابرات، تغييرات طالت شخصيات بارزة في المملكة وأتت بأخري لا تقل أهمية عنها.



وأجرى العاهل السعودي تغييرات واسعة النطاق في المناصب الحكومية العليا شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.



وعين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي تولى المنصب منذ عام 2015 وتم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، وكان العساف وزيرا للمالية.



وشغل العساف في السابق منصب وزير شؤون الدولة، وعمل في عضوية مجالس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وصندوق الثروة السيادية في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة، ويشرف ولي العهد على كلتا المؤسستين.



ويحمل العساف شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود.



ونقلت صحيفة سبق عن مصادر قولها إن قرار التغيير الذي شهدته حقيبة وزارة الخارجية جاء رغبة في إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيميًا، حيث سيتولى الدكتور إبراهيم العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، والذي تولى وزارة المالية لفترة طويلة ناهزت الـ 22 عاما، ولديه من الخبرة الإدارية والتنظيمية الكثير ليتولى مهمة تطوير أداء الوزارة تنظيميًا.



وأضافت: سيتفرغ عادل الجبير لمهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية؛ وهو مما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ "الجبير" له، ويمنحه ميزة التحرك بحرية والتنقل لانهاء الملفات الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم، في ظل تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.



وجرى تعيين تركي شبانة، وهو مقدم برامج تلفزيونية سعودية، وزيرا للإعلام، وعين حمد الشيخ وزيرا للتعليم، فيما وأعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة، كما أعفي السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من منصبه.



وعين الأمير عبد الله بن بندر، نجل الأمير بندر آل سعود الذي عمل في السابق سفيرا للسعودية في واشنطن، رئيسا للحرس الوطني المكلف بحماية العائلة المالكة، خلفا لخالد بن عبد العزيز آل مقرن.



وكذلك شمل التغيير المستشار تركي آل الشيخ، الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه العامة في المملكة، الهيئة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة للمساعدة في تنظيم وترويج الحفلات الموسيقية، فيما تم استبدال آل الشيخ ، كرئيس للهيئة العامة للرياضة بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.



يذكر أن الملك سلمان أمر بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء على أن يترأسها نجله البالغ من العمر 62 عاما الأمير سلطان بن سلمان برتبة وزير، وكان الأمير سلطان رئيسا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويشتهر الأمير سلطان بأنه أول رائد فضاء عربي مسلم.



كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا، وزير الداخلية عضوًا، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير الخارجية عضوًا، خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير الإعلام عضوًا، رئيس الاستخبارات العامة عضوًا، رئيس أمن الدولة عضوًا، مستشار الأمن الوطني عضوًا ومشرفًا على أمانة المجلس، فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا، وزير الثقافة عضوًا، وزير العدل عضوًا، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوًا، وزير الصحة عضوًا، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير التجارة والاستثمار عضوًا، وزير الشؤون البلدية والقروية عضوًا، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير البيئة والمياه والزراعة عضوًا، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوًا، وزير الإسكان عضوًا، وزير الخدمة المدنية عضوًا، وزير الحج والعمرة عضوًا، وزير المالية عضوًا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا، وزير النقل عضوًا، وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوًا، وزير التعليم عضوًا، وزير الإعلام عضوًا، أحمد بن عقيل الخطيب عضوًا، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوًا، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوًا، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوًا.



كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا، وزير الثقافة عضوًا، وزير العدل عضوًا، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوًا، وزير الصحة عضوًا، عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير التجارة والاستثمار عضوًا، وزير الشؤون البلدية والقروية عضوًا، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا، وزير البيئة والمياه والزراعة عضوًا، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوًا، وزير الإسكان عضوًا، وزير الخدمة المدنية عضوًا، وزير الحج والعمرة عضوًا، وزير المالية عضوًا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا، وزير النقل عضوًا، وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوًا، وزير التعليم عضوًا، وزير الإعلام عضوًا، أحمد بن عقيل الخطيب عضوًا، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوًا، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوًا، أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوًا.

