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أخبار العالم

روسيا: لا سبب لوجود إيران العسكري بسوريا بعد إعادة سيادتها ووحدة أراضيها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:07 م
ميخائيل بوغدانوف
ميخائيل بوغدانوف
أ ش أ
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس أن القوات الإيرانية ستنسحب من سوريا بعد إعادة وحدة أراضيها.

وقال بوجدانوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، تعليقا على وجود القوات الإيرانية - "لن يكون لديهم سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت - في وقت سابق - السلطات الإيرانية بسحب كل قواتها وحلفائها المسلحين من سوريا.

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