المسمارى: الجيش الليبي يضحي بنفسه للحفاظ على أموال الشعب.. فيديو

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسمارى أن الليبيين يعرفون الحقيقة ولكن رأس المؤامرة ما زال ينفذ ما يسعى إليه على حساب أمن ليبيا وشعبها.



وأضاف المسمارى فى مؤتمر صحفى أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" أن الجيش يضحى بنفسه من أجل الحفاظ على أموال الليبيين وبخاصة فى الهلال النفطى والحقول النفطية الأخرى.



وتابع أن التقدم نحو الهلال النفطى يأتى بالتنسيق مع مشايخ القبائل، موضحا أن العملية ليست ضد قبيلة بعينها.