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مستقبل وطن يحارب الغلاء وبرد الشتاء.. الحزب يوزع 3100 بطانية.. استمرار منافذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.. وحملة رفع القمامة تؤتى ثمارها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:02 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
حزب مستقل يوزع 3100 بطانية بعدد من المحافظات
استمرار منافذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة
حملة رفع القمامة وتجميل الشوارع مستمرة فى عدد من المحافظات

يواصل حزب مستقبل وطن دوره فى القيام بالعديد من النشاطات والخدمات المقدمة للمواطنين، ونشطت العديد من فعاليات الحزب فى عدد من المحافظات شملت توزيع 3100 بطانية فى عدد من المناطق، وفي إطار الفعاليات لمحاربة الغلاء اقام الحزب منافذ متحركة لبيع اللحوم والدواجن بإسعار مخفضة، وفى إطار المحافظة على النظافة العامة قامت أمانات الحزب فى العديد من المحافظات برفع القمامة من الشوارع وتجميلها.

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، بعدد من المحافظات وأقامت امانة الحزب بمحافظة القاهرة، منافذ متحركة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بمدينة 15 مايو.

وفى منطقة التبين قامت أمانة الحزب بتوزيع عدد 500 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقة التبين، وأيضا توزيع عدد 1500 بطانية على مرضى الفشل الكلوى بمستشفى النصر بالمعصرة، وعدد 600 آخرين بمنطقة المعصرة البلد، بينما شهدت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، قيام الحزب بأعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة البر القبلى بمدينة شبين الكوم.

وفى دمياط قامت أمانة حزب مستقبل وطن، بأعمال النظافة ورفع القمامة بقرية الخياطة بمركز دمياط، فضلا عن توزيع عدد 500 بطانية على الأسر الفقيرة.

وفى محافظة سوهاج قامت أمانة الحزب بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة سوهاج ، كما تم تنظيم منافذ بيع اللحوم باسعار مخفضة بقري مراكز: طهطا_البلينا_ جهينة" وكذا فصول مراجعة نهائية لطلاب المراحل المختلفة لكافة المواد الدراسية بالمجان بمركز المراغة.

بينما فى محافظة الفيوم قامت أمانة حزب مستقبل وطن بحملة نظافة ورفع القمامة وتجميل عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم وكذلك فى الإسماعلية قامت أمانة الحزب بحملة نظافة وتجميل بعدد من الشوارع الرئيسية بقرية عرب المعمل بابو صوير.

وتواصلت نشاطات الحزب في محافظة الوادى الجديد وتم تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان أهمية العمل السياسي وأثره على المجتمع بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة فضلا عن تنظيم احتفالية لذوى الإعاقة الخاصة بمقر مدرسة باريس الإبتدائية.

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