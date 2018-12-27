الترسانة يفوز على منتخب السويس ويعتلي القمة مؤقتا..فيديو

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة فوزا صعبا على منافسه منتخب السويس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني .



سجل لفريق الترسانة ايهاب فؤاد "هدفين" بينما سجل لمنتخب السويس يوسف محمد .



يصعد الترسانة بهذا الفوز إلى النقطة 28 محتلا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بينما تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.