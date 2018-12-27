ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الترسانة يفوز على منتخب السويس ويعتلي القمة مؤقتا..فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة فوزا صعبا على منافسه منتخب السويس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني .

سجل لفريق الترسانة ايهاب فؤاد "هدفين" بينما سجل لمنتخب السويس يوسف محمد .

يصعد الترسانة بهذا الفوز إلى النقطة 28 محتلا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بينما تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ترشيحاتنا

حكم نهائي ببراءة الخطيب من تهم تلقي تبرعات للأهلي

بنوك المناعة.. اكتشاف ثوري للقضاء على السرطان نهائيا

أول تعليق من الجبير بعد مغادرته منصب وزير الخارجية السعودية

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

حدث غير متوقع.. سيدة تلد في عمر الـ 65 عاما من زوجها المسن

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

كل ما تريد معرفته عن عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي الجديد

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

الشرطة المغربية تضبط العقل المدبر لجريمة ذبح السائحتين

رسالة رئيس الأهلى السعودي إلى تركى آل شيخ بعد قرار إعفائه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

فيديو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية
أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو
القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟