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رياضة

ننشر تفاصيل زيارة طلاب مدرسة إفريقيا 2063 لمجلس النواب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
ريهام بكير
نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة إلى مجلس النواب المصري، صباح اليوم الخميس، على هامش فعاليات مدرسة إفريقيا 2063 التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى _ مكتب الشباب الإفريقي بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي وبالشراكة الأكاديمية مع كلية الدراسات الإفريقية العليا، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

وتضمنت زيارة طلاب مدرسة افريقيا 2063 إلي مجلس النواب محاضرة ألقاها النائب الدكتور سيد فليفل عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصرى والعميد الأسبق لكلية الدراسات الافريقية العليا حول الشئون الأفريقية تناول فيها تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية الممتدة منذ العصر الفرعوني والمتشابكة بدرجة كبيرة، مؤكدا أن تاريخنا يحوى الكثير من الأشياء المذهلة التى يجب أن نعلمها.

وأشار " فليفل " إلى أهمية العلاقات بين الدول الأفريقية وبعضها البعض وأهمية الروابط والأخوة والصداقة بين شعوب الدول الأفريقية، وضرورة أن يكون هناك ثقة في القدرة علي بناء الاتحاد الإفريقي في ظل توافر الرغبة الحقيقية في ذلك حيث لابد للشعوب أن تتكامل مع بعضها البعض، وعلي الجميع العمل من أجل استعادة رسالة العلاقات مع أفريقيا فنحن ليس مطالبين بإنشائها لأنها موجودة بالفعل منذ سنوات طويلة ولكن نحتاج فقط إلي استعادتها .

كما تضمنت زيارة طلاب مدرسة إفريقيا 2063 لمجلس النواب المصري عرض فيلم وثائقي عن تاريخ نشأة وتطور مجلس النواب المصري وصولا إلي المجلس الحالي فضلا عن تفقدهم لأهم معالم المجلس وقاعاته المختلفة والمكتبة المركزية الخاصة بالمجلس وسط حفاوة بالغة واستقبال رائع من القائمين علي تنظيم تلك الزيارة بالمجلس وسعادة بالغة من المشاركين لزيارتهم هذا المجلس العريق .

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