إصابة 5 أشخاص بجروح إثر هجوم على إحدى الكنائس في فيينا

أصيب على الأقل 5 أشخاص بجروح خلال هجوم على إحدى الكنائس بفيينا.



وقالت صحيفة "كروني تسايتونج" المحلية اليوم الخميس "وفقا للمعلومات الأولية، قام شخصان بمهاجمة عدة أشخاص داخل كنيسة.وقيل إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة. هناك مطاردة كبيرة تجري حاليا من قبل قوات خاصة".



وقامت الشرطة بتأمين المنطقة، وحذرت الناس من الاقتراب من منطقة الحادث.